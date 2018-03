Zejoert am Juli huet Lëtzebuerg op der UNO-Konferenz zu New York seng 17 Ziler fir méi eng nohalteg Entwécklung presentéiert.

Aarbechtsgrupp "99 Iddien" an der Chamber

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Télé Lëtzebuerg

Gréisser Defise bleiwen d‘Educatioun, d’Mobilitéit, d’Wirtschaft an de Klimaschutz. An deem Kontext ware viru kuerzem Jonker vum Aarbechtsgrupp "99 Iddien" an der Chamber, fir sech mat Deputéierten iwwert d’Sujeten auszetauschen.





D’Caroline Moreau vum Aarbechtsgrupp “99 Iddien”



Wat Mobilitéit betrëfft, wéilt een zum Beispill, datt d’Leit an Zukunft méi vum ëffentlechen Transport profitéieren an d'Luuchten ebe besser un den ëffentlechen Transport ugepasst ginn. D’Caroline Moreau vum Aarbechtsgrupp "99 Iddien" ass der Meenung, dass den Trafic vun der Mobilitéit reduzéiert gi muss. Et misst een iwwerdeems och d'Entreprisen dovunner iwwerzeegen, fir méi mam ëffentlechen Transport ze schaffen, deemno eben hir Aarbechter motivéieren, fir Tram, Bus an Zuch ze benotzen.

Wat d’Kultur betrëfft, wéilt een de Street-Art hei am Land nach besser promouvéieren. D’Caroline Moreau mengt et misst een d'Leit motivéieren an op esou Saachen hiweisen.





D’Caroline Moreau iwwer d'Kultur



E weidere Sujet war d’Educatioun. Hei wéilt een d'Lëtzebuerger Sprooch an de Schoulen nach méi fërderen. Virun allem awer sollen d’Course méi digitaliséiert ginn. Eng 1.000 Schüler a verschiddene Lycéeën hei am Land schaffe jo ewell scho mat Ipaden. De Wonsch ass et awer, dës Offer nach weider auszebauen, esou den Aarbechtsgrupp "99 Iddien".