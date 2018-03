Geknuppt hat et zu Dikrech an tëscht Bus a Réimech, gebrannt dogéint hat et zu Boufer an zu Beetebuerg.

En Accident mat engem liicht Blesséierte gouf et en Donneschdeg den Owend géint 23.40 Auer zu Dikrech op der Place de l'Etoile. Zwee Autoe waren anenee gerannt. Géint 0.40 Auer haten sech och tëscht Bus a Réimech zwee Ween ze pake krut. Hei ass dem 112 no kengem eppes geschitt.



Géint 10.45 Auer hat et en Zëmmerbrand an engem Haus zu Boufer ginn. D'Pompjeeë vu Luerenzweiler waren op der Plaz. Et ass kengem eppes geschitt. A kuerz no 20.30 Auer war op engem Schantjen zu Beetebuerg an der Rue Charles Jacquinot Offall a Brand geroden. D'Pompjeeë vu Beetebuerg hunn d'Feier geläscht.