Méi Inclusioun um Aarbechtsmaart



De Chômagetaux geet zwar erof, ma net jidderee profitéiert vun där Baisse. Leit mat Handicap oder Leit, déi reklasséiert sinn, hunn et däitlech méi schwéier um Aarbechtsmaart. Si maachen 21 Prozent vun de Chômeuren aus an dat ass e Prozentsaz, deen net zeréck geet.D'Ministere Corinne Cahen an Nicolas Schmit hunn e Freideg de Moien e Gesetzprojet virgestallt, mat deem een "assistant à l'inclusion dans l'emploi" geschaf gëtt, en Element also fir ze verhënneren, datt Leit mat Behënnerung um Aarbechtsmaart benodeelegt ginn.

Den Assistent ass net nëmme geduecht, fir Leit mat Handicap zur Säit ze stoen oder Leit déi reklasséiert sinn, mä och dem Betrib, an deem si schaffen, an hiren Aarbechtskollegen.



D'Corinne Cahen, Ministesch fir Famill an Integratioun: Deen Assistent kann dann den Inclusiounsprozess vun der Persoun mat enger Behënnerung oder der reklasséierter Persoun am Betrib begleeden, während engem Maximum vun 300 Stonnen, verdeelt op 2 Joer. A fir dës Aarbecht kënnen ze maachen, muss deen Assistent een Agreement vum Familljeministère hunn.



Den Assistent ass eng wichteg Etapp, fir méi en inklusiven Aarbechtsmaart ze promouvéieren, ënnersträicht den Aarbechtsminister Nicolas Schmit. Et wier eng Chance fir déi 3.570 betraffe Chômeuren an eng Mesure, déi sech an déi global Politik vum Handicap aschreift.



D'Käschten fir den Assistant à l'inclusion dans l'emploi gi vum Fonds pour l'emploi iwwerholl a kënnen net iwwer 15.000 Euro pro Persoun erausgoen.