Ëm ganz vill Sue goung et an enger Affär, mat där um Freideg - an zweeter Instanz - d'Cour d'appel an der Stad befaasst war.

Déi zweet Riichter hunn iwwert den Appell vum Arcadi Gaydamak géint en Uerteel vum Stater Geriicht aus dem Dezember ze tranchéieren. Den israelesche Milliardär mat russeschen Originë freet vu fréiere Lëtzebuerger Finanzpartner bal 70 Milliounen € erëm! An 1. Instanz hat de Mann, dee seng Suen ë.a. mat Waffenhandel gemaach huet, Onrecht kritt

Hie seet, hie wär vun der Lëtzebuerger Filial vun enger italienescher Bank a vun enger Fiduciaire ëm déi Sue bedru ginn; dofir hat hie géint d'Bank, zwee vun där hire fréiere Cheffen, d'Fiduciaire, där hir Cheffin an hire Mann geklot. Dem Geschäftsmann no hätt d'Bank en Accord ënnerschriwwen, fir him ze hëllefen, un am Ganzen 800 Milliounen € ze kommen, déi him vu sengen deemolege Gestionnaires de fortune geholl gi wären. D'Sue waren a 27 Gesellschaften op de Britesche Virgin Islands gestach ginn; d'Cheffin vun enger Fiduciaire, déi him d'italienesch Bank uginn hat, fir seng Suen hei am Land ze placéieren, an där hire Mann hätten Dosende Milliounen € Gestiounsfraise gefrot, vun deenen den Arcadi Gaydamak mengt, dass och d'Bank dovu beneficiéiert hätt.



D'Fiduciaire hätt Transferte gemaach, ouni der Bank déi néideg Dokumenter virzeleeën, an déi d'Transaktiounen nawell ausgefouert. Doropshi waren déi zwee ugesichte Cheffe vun der Bank entlooss ginn; fir de Milliardär géif sech d'Bank och hannert dem Bankgeheimnis verstoppen, fir net erklären ze mussen, wou seng Suen dru sinn.

Fir säin Affekot Me Laurent Ries wären an dëser Affär ëmmerhin 800 Milliounen € verluer gaangen! Entgéint deem, wat de Me Marc Kerger als Affekot vun der Chefin vun der Fiduciaire sot, géif den Arcadi Gaydamak kee Mënsch harceléieren, mä just kucken, fir séng Suen erëmzekréien. An deem Sënn sollt dat 1. Uerteel reforméiert ginn; och sollt ee säi Mandant net weider provozéieren, andeems ee méi Indemnité de procédures froe géif, wéi de Me Kerger an de Me Pol Urbany, Affekot vum Mann vun der Fiduciaire-Chefin, dat gemaach hunn. De Me François Prum huet als Affekot vun der Bank iwwerdeems dovu geschwat, dass een net wéisst, wat de Geschäftsmann wéilt, deen der Géigesäit alles Méigleches virgeheie géif; dofir sollt d'Uerteel vum Dezember confirméiert ginn.

Dat zweet an dëser Affär ass fir de 24. Abrëll.