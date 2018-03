No der Lëscht am Zentrum gouf um Freideg vun deene Gréngen och d'Südlëscht fir d'Chamberwahlen bekannt gemaach.

Tête de Liste sinn den aktuellen Justizminister Felix Braz an d'Deputéiert Josée Lorsché. Jéngste Kandidat vun de Gréngen am Süden ass den 20 Joer alen Emmanuel Decker vu Mamer.Soss fannen mer op der Südlëscht fir d'Chamberwahlen natierlech den Déifferdenger Député-Maire Roberto Traversini, grad wéi den Déifferdenger Schäffen Georges Liesch an den Escher 1. Schäffen Martin Kox.Och dobäi ënnert den 23 Kandidaten, ënner anerem déi gréng Conseillere Romain Becker, Nadine Brix, Marc Hansen an Alain Cornély an d'Schäffen Josée-Anne Sibenaler, Laura Pregno a Viviane Petry.

D'Lëscht huet quasi radikal missten erneiert ginn, well net manner wéi 13 Kandidaten vun 2013 net méi mat untrieden am Oktober; dorënner och d'Fënneftgewielt Myriam Ceccetti, déi bei déi Lénk zu Suessem gewiesselt ass an de Séchstgewielte Manuel Huss, dee sech och net méi dem Wieler stellt.

Déi komplett Lëschten an de Wahlprogramm vun de Gréngen ginn eréischt um Landeskongress den 30. Juni guttgeheescht.