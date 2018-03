De SCAS war viru Joren an engem schlechten Zoustand: E steet awer ee Joer no der Presentatioun vu sengem Audit gutt do, sou de Justizminister.

© MJUST

Et hätt een et, no der 1. déifgräifender Reform iwwerhaapt, elo am Fong mat engem neie SCAS ze dinn, sou de Felix Braz.Der Direktesch Marie-Claude Boulanger no wär am Zesummenhank mam Audit all Service op nei Weeër gaangen, wat och néideg war: Fir d'Avocat général Simone Flammang wär d'Situatioun nämlech zäitweis fir ze verzweiwele gewiescht; zanter dem Audit wär se awer besser a wär eng nei Dynamik am Betrib.