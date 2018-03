© RTL Télé Lëtzebuerg (Archiv)

Nodeems de Generaldirekter vun Arcelor Mittal, Manfred Van Vlierberghe, en Donneschdeg an der Belsch annoncéiert huet, datt do verschidden Infrastrukture verkaf solle ginn, gouf et d'Rumeur datt d’Ligne vun der Galvanisatioun zu Diddeleng och zu deenen Linne gehéieren, déi wäerten mussen ofgestouss ginn.De Robert Fornieri war e Freideg um Site zu Diddeleng, eigentlech wéinst engem anere Sujet, huet awer dovu profitéiert, fir mat der Direktioun vum Site ze schwätzen. Arcelor Mittal huet déi italienesch Stolfabrik Ilva kaaft. Déi europäesch Unioun iwwerwaacht dës Reprise, well Arcelor Mittal däerf keng Monopolstellung an Europa an deem Secteur kréien, an doduerch kéint et sinn datt an Zukunft Sitte vun Arcelor Mittal an Europa musse verkaaft ginn. Fir den Ament géing eng Analyse vum Marché gemaach ginn, fir ze gesinn, wéi ee Site eventuell misst verkaaft ginn, sou de Robert Fornieri vum LCGB.

Nieft ënnert anerem de Site zu Léck, wier och deen zu Diddeleng viséiert. De Risiko wier also, datt Diddeleng misst iwwerholl gi vun engem aneren. Ob dat positiv oder negativ ass, kéint een elo nach net soen.





Den LCGB huet eng Entrevue mat der Direction générale ugefrot, an dat esou séier wéi méiglech. Arcelor Mittal Lëtzebuerg huet op d'Nofro de Verkaf vum Site vun Diddeleng weder confirméiert nach dementéiert.