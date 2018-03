Duebelbesteierung: Eventuell Nodeeler fir Frontalieren (23.03.2018) Duerch dat neit Duebelbesteierungsofkommes mat Frankräich kéint et fir Frontalieren zu steierlechen Nodeeler kommen.

Déi mussen an Zukunft hire Revenu, dee se zu Lëtzebuerg verdéngt hunn och a Frankräich an der Steiererklärung uginn an eventuell nobezuelen.



Dat war bis elo net esou, confirméiert eis eng Steierexpertin vu PWC. Fir si kéinten eng ganz Rei vu Leit dovunner betraff sinn, och wann dat ëmmer vun hirer perséinlecher a familiärer Situatioun géif ofhänken.



Hei widdersprécht de Finanzministère, fir si dierften nëmmen Eenzelfäll méi schlecht ewechkommen, virun allem Persoune mat méi héijem Revenu, sot eis e Spriecher vum Ministère.



Op hir Zousazpensioun gi franséisch Frontalieren och an Zukunft nach duebel besteiert, eemol zu Lëtzebuerg beim abezuelen an nach eemol a Frankräich beim ausbezuelen. D’Expertin vu PWC bedauert, dass dëse Problem an der neier Konventioun net aus der Welt geschaf gouf, mat deenen aneren 2 Nopeschlänner Däitschland an der Belsch géif et den entspriechenden Accord ginn.