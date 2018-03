Am Bezierk Zentrum ginn zwee erfuere Politiker vun Déi Gréng am Oktober net méi mat an d'Walen.

Fir d'Landeswalen hunn Déi Gréng zwee Ziler affichéiert: Si wëlle weiderhin an der Regierung bléiwen. A si wënschen sech zwee weider Mandater am Parlament. Dat wieren also déi aktuell 6 Mandater, plus jeeweils e Sëtz méi am Süden an ee méi am Zentrum. Op erfuere Politiker wei d'Viviane Loschetter an de Claude Adam muss d'Partei allerdéngs verzichten. Mä mat engem gudde politeschen Nowuess an engem Bilan als Majoritéitspartei, dee sech kéint weise loossen, géif dat scho klappen, soen Déi Gréng zouversiichtlech.

„Op der Zentrumslëscht hu mir fënnef vun 21 Kandidaten, déi ënnert 35 Joer al sinn. Mir hu gesinn, datt Jonker no vir komm sinn bei de Gemengewalen. Bei eis an och an anere Parteien. An deem muss een op de Lëschte Rechnung droen“, esou de Parteipresident Christian Kmiotek am Gespréich mat RTL Télé Lëtzebuerg.





D’Sam Tanson réckelt an d’Chamber no





De Claude Adam an d'Viviane Loschetter hate perséinlech Grënn ugefouert, wéi sou si net méi kandidéieren. No ville Joren op der nationalpolitescher Bühn wéilte si sech erëm op berufflech, respektiv sozial Engagementer konzentréieren. De personelle Wiessel huet an der Partei awer séier Äntwerte gefuerdert. D'Sam Tanson huet als Nächstgewielten op der Zentrumslëscht direkt misste soen, ob si am Staatsrot bleift oder hiert Mandat opgëtt, fir vum 17. Abrëll un an d'Chamber nozeréckelen.

"De Claude Adam huet mir leschte Samschdeg iwwerraschend ugeruff. Ech hat dunn e puer Sekonnen Zäit, fir eng Decisioun ze huelen. Déi loung dunn awer op der Hand, well ech jo am Oktober als Spëtzekandidatin an d'Wale matginn“, erzielt d'Sam Tanson.

Hir Kandidate fir de Bezierk Zentrum hunn Déi Gréng den Donneschdeg designéiert: Fir d'Wale wäert d'Sam Tanson nieft dem François Bausch d'Lëscht uféieren.





Ech sinn houfreg zesummen mam @fbausch vum Bezirk désigneiert ginn ze sinn fir ons Lëscht fir d’Nationalwalen unzefeieren pic.twitter.com/Izba2p7pu4 — Sam Tanson (@SamTanson) 22. März 2018

D'Sam Tanson wäert bis zu de Walen en duebelt Mandat hunn, als Conseillère an der Stad Lëtzebuerg an als Deputéiert am Parlament. Nu haten Déi Gréng jo ëmmer eng kritesch Haltung zu Duebelmandater. Dozou seet déi jonk Affekotin a Politikerin op Nofro hin: "Ech si wuel verstane just nach Conseillère am Stater Gemengerot. Wann ech nach am Schäfferot wier, da wier d'Diskussioun ganz anescht gelagert.“

De Freideg hunn Déi Gréng och hir Kandidate fir eng weider Lëscht, déi vum Süden designéiert. Hei wäerten, d'selwecht wéi bei de Walen 2013, de Felix Braz an d'Josée Lorsché d'Lëscht zesummen als Spëtzekandidaten uféieren.



