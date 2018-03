50. Anniversaire vum SOS-Kannerduerf (24.03.2018) D’Lëtzebuerger Kannerduerf hëlleft ënnert anerem Kanner déi keng Eltere méi hunn oder déi vun der Justiz placéiert goufen.

Ronn 300 Kanner ginn hei am Land vun der Fondatioun betreit an ënnerstëtzt. D’Zil ass et d’Kanner nees an den Alldag z’integréieren. Dëst Joer féiert d’Lëtzebuerger Kannerduerf de 50. Gebuertsdag.



Hei am Land huet d’Fondatioun e Kannerduerf an eng Rei Strukturen, wou déi ronn 300 Kanner begleet ginn. Gehollef kréie se virun allem beim Schouleschen. Een Deel vun de Kanner wunnt dann och esoulaang am Kannerduerf, bis se mat der Schoul fäerdeg sinn. Dacks decidéiere se awer och an eng Wunncommunautéit ze goen, wou si vu Mataarbechter vun der Organisatioun betreit ginn. Fir datt d'Kanner méi selbstänneg ginn, kréie si dann och déi néideg Ënnerstëtzung.



12 Joer laang huet de José Cabral Semedo am Lëtzebuerger Kannerduerf zu Miersch gewunnt. Dat well hie vun der Justiz placéiert gouf. Zënter 2016 schafft hien zu Berlin an der Bundeszentrale fir politesch Bildung. Duerch d’Fondatioun krut hien eng sëllech Valeure mat op de Wee, déi him beim Sprong an d’Beruffsliewe gehollef hunn. Zu dëse Valeuren zielt ënnert anerem, datt d'Kanner esou akzeptéiert ginn, wéi se sinn.



© RTL Télé Lëtzebuerg

Zu Hamm wëll d’Organisatioun an Zukunft eng nei Struktur opmaachen. Donieft, soll den Encadrement vun de Fleegefamillen ausgebaut ginn.

Weltwäit ass d’Fondatioun SOS-Kannerduerf an 133 Länner present. Hei am Land schaffen eng 140 Leit fir dës Struktur.