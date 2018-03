© RTL Archivbild

Déi 15 Nimm sinn offiziell nach net gewosst, RTL-Informatiounen no gouf duerch de Weiserot vun der Partei awer nach no-nominéiert: am Zentrum d'Conseilleren Pol Galles a Maurice Bauer. Wéi jo scho gewosst och d'Viviane Reding an den Direkter vu Luxlait Claude Steinmetz.Da war och gewosst, dass de Paul-Henri Meyers Plaz mécht fir dee jonken Alex Donnersbach vu Walfer. Am Osten waren nach zwou Plazen op, dës si fir den Iechternacher Buergermeeschter Yves Wengler an de Munnerefer Conseiller Christian Dublin. Hir komplett Lëschte ginn e Samschdeg de Moien zu Ettelbréck presentéiert, wou och d'Spëtzekandidate pro Bezierk designéiert ginn.