Géint 18.50 Auer hat eng Kichen an engem Appartement zu Esch an der Bieleser Strooss Feier gefaang. Hei goufen 3 Leit liicht blesséiert, weider Detailer sinn nach net gewosst.D'Pompjeeë vun Esch a Schëffleng, souwéi d'Ambulanzen vun Esch a Käl an d'Police waren op der Plaz.Kuerz no 20 Auer war et en Accident mat engem Won um Schlammesteen zu Réiser. Hei gouf eng Persoun verwonnt, grad wéi bei engem zweeten Accident um 23.48 Auer tëscht Mompech a Giwenich.Kuerz virun Hallefnuecht war et nach e Feier zu Stroossen an der Rue de Reckenthal. Do hat eng Steckdous geflaamt. Hei ass awer kengem eppes geschitt.