© RTL Archivbild

Nodeems sech de Wanter um Donneschdeg nach emol kuerz zeréckgemellt hat, ass et um Samschdeg, pénktlech fir d'Ouverture vum Beetebuerger Park nees méi agreabel. Et ass kloer, dass d'Fréijorswieder an d'Sonnestralen vill Leit, virun allem Famillje mat Kanner, eraus an d'Loft zitt.Eng Nouveautéit gëtt et dann dëst Joer och nees, iwwert déi sech bestëmmt ganz vill Visiteure freeë wäerten. Et gouf e Parking gebaut, vis-à-vis vum Futtballsterrain, mat iwwer 300 Plazen.Donieft gëtt eng vun dësem Joer eng drëtt Kees, déi al Sandkëscht gouf renovéiert, d'Waasser-Spillplaz vergréissert a krut eng Terrass bäi an d'Dauwe kruten eng nei Volière.