Wéi d'Police präziséiert, geet et ëm e Virfall vum 22. Mäerz an der Industriezon "Le Triangle Vert" zu Elleng.



Zwee Männer sinn aus engem BMW geklommen an hu versicht de Chauffeur vun enger wäisser Camionnette ze rappen. Dee konnt sech awer wieren. Duerno sinn zwee däischter Autoen op der Plaz opgedaucht. D'Männer hate sech als Beamten ausginn, an hu gemaach wéi wa si d'Täter géife festhuelen. Allerdéngs waren et falsch Polizisten.



Wat mam Chauffer aus der Camionnette geschitt ass, gëtt net am Policebulletin präziséiert. Zeien solle sech bei der Police zu Munneref mellen.



Och an engem anere Fall, e Freideg de Mëtteg géint 13 Auer, hu Leit sech als Beamten ausginn. De Chauffer vun engem Won war op der Diddelenger A3 an Direktioun Frankräich ënnerwee, mat bloer Luucht um Daach. Déi Onbekannt hunn engem Automobilist Zeeche gemaach, hinnen hannendrun ze fueren, an der Route de Zoufftgen hunn déi falsch Polizisten sech dunn awer dervu gemaach.



Mat Hëllef vun de Placken huet déi richteg Police erausfonnt, datt den Auto d'lescht Joer verkaf gi war, den neie Proprietaire deen awer nach net ugemellt hat. Zu Diddeleng gouf den Auto an déi blo Luucht séchergestallt. De Parquet gouf informéiert.