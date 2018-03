Police 2017 © Police 2017

Den Automobilist war sou séier ënnerwee, datt d'Police op hien opmierksam ginn an him nogefuer ass.

An der Waassergaass konnt hien du gestoppt ginn.

Bei der Kontroll sinn der Police eng Rei Problemer um Auto opgefall a sämtlech Pabeieren hu gefeelt.