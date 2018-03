Mouveco-Kongress (24.03.2018) "Engagéiert, kritesch, lieweg, mat Fantasie a mat Visioune fir muer". Sou beschreift sech de Mouvement Ecologique op senger Internet-Säit.

D'Ëmweltorganisatioun gouf vu Jugendleche gegrënnt, zielt ewell eng 3.000 Memberen a feiert dëst Joer schonn hire 50. Gebuertsdag. Fir d'Presidentin vum Mouveco war dëst halleft Joerhonnert, Grond genuch fir um Kongress e Bilan ze zéien.





1968 war e Joergang, op deen een houfreg ass, beim Mouvement. E gudde Cru, fënnt d'Presidentin, a kuckt, wat ënnert dem Stréch erauskoum, wéi d'Gesellschaft sech – duerch d'Engagement vun der Asbl, entwéckelt huet. Ganz zu Paass kënnt dann elo den Tram

Bei de Naturparken hätt ee matgemëscht, dass et eng Mobilitéitszentral gëtt, kee Rëmerschen, mee den Ufank vun der Energiewend.



Mat deem selwechte Courage, de selwechte Wäerter wëllt de Mouveco sech elo an d'Wuesstemsfro stierzen. D'Wuesstemsfro misst fir e Paradigmewiessel stoen, wéi mer an Zukunft wëlle liewen, mee et bräicht een e ganz neie System. Dat an d'Käpp vun de Politiker ze kréien, wier eng vun hiren Aufgaben.