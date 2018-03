Kuerz no 19 Auer gouf zu Miersch an der Rue de Colmar-Berg eng Persoun ugestouss. Do war d'Ambulanz vu Lëntgen, d'Pompjeeë vu Miersch an d'Police op der Plaz.Knapp 12 Minutte méi spéit huet et op der RN17, tëscht Tandel a Furen gerabbelt. Do krute sech e Camion an een Trakter ze paken.Eppes kuerz virun Hallefnuecht sinn an der Stad, an der Côte d'Eich, 2 Autoen anenee gerannt.