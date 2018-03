© RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens

"Loosst Iech net dronke maachen, wéi d'CSV, vun de Resultater, vun Ëmfroen. Déi Wale sinn ze wannen, an déi Wale wäerte mir wannen", dat sot den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry e Sonndeg de Moien um Landeskongress vun der LSAP. Iwwer 450 Komerodinnen a Kameroden hunn e Sonndeg hiren Wee an den Centre Barbelé op Stroossen fonnt, wou d'Sozialisten nach am fréien Mëtteg hiren nationalen Spëtzekandidat wäerte wielen, den designéierten Spëtzekandidat ass jo den Wirtschaftsminister Etienne Schneider.



D'LSAP ass d'Original a soziale Froen a wier prett, fir weiderhi Verantwortung z'iwwerhuelen, sou den Parteipresident Claude Haagen, deen d'rout Linne vun der Partei nach eng Kéier ganz kloer gemaach huet. Mat der LSAP gëtt et kee Gefréckels un de Renten oder um Index-Mechanismus, de Mindestloun soll ëm 100 Euro gehuewe ginn, d'Kannergeld indexéiert an d'Problemer vun der Steierklass 1a adresséiert ginn. Donieft war natierlech och d'Digitalisatioun an de Wuesstem ee grousst Thema e Sonndeg de Moien. Mat de Sozialiste géif et eng sozial Integratioun an een digitale Wuesstem ginn, versprécht de Claude Haagen.



Op de 4 Bezierkskongresser goufen déi 60 Kandidate vun der Lëscht vun de Sozialisten scho confirméiert, all kéiers mat iwwer 90 Prozent. D'Lëscht wär ganz divers, betount de Parteipresident. 25 Fraen, 35 Männer, d'Halschent vun der Lëscht mat Léit, déi fir d'éischt derbäi sinn, wat de Renouveau géing erëmspigelen, sou de Claude Haagen, an 19 Mandatairen, déi schonn Erfahrung matbréngen.



Um Walprogramm géing ganz äifreg geschafft ginn. Iwwer 200 Leit sinn an 12 verschiddenen Aarbechtsgruppen engagéiert, fir de Walprogramm auszeschaffen, an zwar nach bis Abrëll. Duerno geet de provisoresche Programm an déi eenzel Sektiounen, a gëtt dann op engem Kongress am Summer definitiv gestëmmt.