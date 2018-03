© Domaine public

Umhuet eng Koppel sech bei der Police gemellt, kuerz nodeems si op der A13 op der Héicht vum Beetebuerger Kräiz en Accident haten. De schëllege Chauffer wier hinnen 2 Mol hannendrop gerannt a wier duerno geflücht.Nach während d'Patrull d'Koppel befrot huet, hunn aner Beamten de flüchtege Chauffer fonnt. Hien hat ze vill gedronk a war hannert dem Steier ageschlof. En Test huet erginn, datt den Héchstwäert duebel sou héich war wéi erlaabt. Um Policebüro war de Mann dunn och nach därmoossen onkooperativ a provokant, dass hien de Führerschäin nach op der Plaz ewech geholl krut.Enger anerer Policepatrull koum uman der Hollerecher Strooss an der Stad en Auto op hirer Säit entgéint. Si hu misse staark bremsen, konnte wéinst Foussgänger net op den Trëttoir auswäichen. Am leschte Moment huet dunn de Chauffer den Auto nees op seng Säit eriwwer gezunn, sou datt et net zur Frontalkollisioun koum.D'Beamten sinn deem Chauffer nogefuer, deen op de Gas gedréckt huet. An der Rue d'Alsace hu si den Auto erëmfonnt. De Chauffer hat d'Kontroll an der Kéier verluer an de Bord vum Trëttoir ze pake kritt. D'Polizisten hunn den net blesséierte Mann op säi Fuerverhalen opmierksam gemaach, do ass hinnen opgefall, dass hien ze déif an d'Glas gekuckt hat. Den Héchstwäert war däitlech ze héich, hien huet de Führerschäin missen ofginn an den Auto gouf ofgeschleeft.Géinthuet en Automobilist op sech opmierksam gemaach, nodeems hie mat héijer Vitess an der Allée Scheffer ëm d'Kéier gefuer ass an d'Pneuen dobäi gequiitscht hunn. D'Police huet agegraff an den Auto gestoppt. Den alkoholiséierte Chauffer huet hinnen erkläert, aus Versinn de "Sport-Modus" ageschalt.komm ze sinn. Hie krut de Führerschäin trotzdem ewech geholl, den Alkoholtest war nämlech däitlech iwwerschratt.E leschten Accident gouf et dunn nach umzu Zolwer an der Rue Aessen. Op der Plaz huet d'Police festgestallt, dass den Automobilist gedronk hat. Wéi et zum Accident komm ass, muss nach ermëttelt ginn. De blesséierte Mann koum an d'Spidol.D'Spuren op der Plaz deiten drop hin, dass de Chauffer d'Kontroll verluer hat, d'Leitplanken ze pake krut an dunn e puer Meter weider gerëtscht ass, bis e vun engem Luuchtepotto gebremst gouf.