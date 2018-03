No 2017 war et dëst Joer fir d'2. Kéier, datt aus der Fréijoersfoire - d'Springbreak gouf.

Éischter am Joer, manner laang a mat 270 Exposante waren d'Halen gutt gefëllt. Op deene 5 Deeg vun der Foire sinn éischten Estimatiounen no eng 35.000 Visiteuren duerch d'Keese gangen. Eleng um Samschdeg waren et eng 11.600.Sou zimlech alles gouf vun der fréierer Fréijoersfoire iwwer Bord geheit. Sou gouf déi aktuell "Springbreak" vu 9 op 5 Deeg gekierzt an d'Horairen hunn geännert Vu mëttes 12 bis Hallefnuecht haten d'Dieren vun der Luxexpo op. Ausserdeem gouf d'Offer un Exposanten ausgebaut.