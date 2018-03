Suite à l’adoption par la Chambre des députés du projet de loi portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS), le ministre de l’Intérieur, Dan Kersch, a présenté en date du 26 mars 2018, les prochaines étapes de l’implémentation de l’établissement public.



Dan Kersch a salué l’adoption de la réforme des services de secours par la Chambre des députés et précise qu’il s’agit d’un moment historique: «Et ass eng Joerhonnertreform fir d’Rettungswiesen zu Lëtzebuerg».



Reconnaissant la nécessité de ladite réforme, l’unanimité du vote démontre l'estime que les décideurs politiques éprouvent envers tous les acteurs qui ont activement contribué ces dernières années à l’élaboration du projet de loi ainsi qu’envers tous les agents volontaires et professionnels, qui s’engagent quotidiennement à porter secours à leurs concitoyens.



L’installation imminente du conseil d’administration du CGDIS, qui sera composé de 8 représentants de l’État et de 8 représentants des communes, est primordiale. Jusqu’à la mise en place effective du CGDIS, une des priorités du conseil d’administration sera de préparer le premier budget du CGDIS et de mettre en œuvre les modalités de gestion interne.



Le ministre souligne que les mesures d'exécution de la loi seront également discutées avec les intervenants du terrain avant leur mise en vigueur. «Nous continuons à travailler par le biais d’une méthode participative et ceci en toute transparence», souligne le ministre.



Le ministre de l’Intérieur organisera six séances d’informations publiques qui se dérouleront à Steinfort, Burmerange, Diekirch, Esch/Alzette, Junglinster et Wincrange. Lors de ces réunions, la structure et le fonctionnement du futur CGDIS seront expliqués. Ces réunions donneront surtout l’occasion aux bourgmestres, échevins et conseillers communaux ainsi qu’à tous les concernés des services de secours de s’échanger autour du sujet.



Avec le but de fonder un sentiment d'appartenance, un esprit de corps et de permettre à la population de reconnaître visuellement les effectifs des services de secours sur le terrain, une nouvelle identité visuelle a été réalisée. La réalisation de ce nouveau logo est le fruit d’une collaboration étroite avec les forces vives des services de secours. «Le visuel du CGDIS a été élaboré ensemble avec les acteurs du terrain pour les acteurs du terrain», souligne le ministre.