An engem Communiqué um Méindeg de Moie warne si virun enger sozialer Entgleisung.



D'Gewerkschafte gesinn de Staat an d'Stad Lëtzebuerg als Haaptaktionär vu Luxtram an der Verantwortung.



Am Verglach: bei den RGTR-Bussen daueren d'Schichten 11 Stonnen, op der Bunn 10 Stonnen.



PDF: Pressecommuniqué