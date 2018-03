De Finanzminister Pierre Gramegna © RTL (Archiv)

Eleng dëst Joer sollen nach eng Kéier zousätzlech 100 Leit dobäikommen, dat sot de Finanzminister Pierre Gramegna um Méindeg de Moien am Kader vum Bilan fir 2017, et wier een och sécher, dës Plaze kënnen ze besetzen.



Esou sollen d'Retarde bei den Dossiere kënnen opgeschafft an d'Beaarbechtungszäite verkierzt ginn. Verglach mat virun 20 Joer hätt een haut dräimol esou vill Entreprisen an zweemol esou vill Contribuabelen, dësem Wuesstem misst och beim Personal an der Steierverwaltung Rechnung gedroe ginn, esou den Finanzminister.