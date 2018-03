© Eric Ebstein

Assurance Accident: Rep. Pit Everling



Nieft dem CGDIS, deem neie Corps grand-ducal d'incendie et de secours, gëtt sech och d'Associatioun "Assurance Accident" eng ganz nei visuell Identitéit. Um neien Internetsite sollen net nëmmen d'Neiegkeeten an d'Formulairë besser accessibel sinn, mä och d'Informatiounen iwwer déi national Sécherheets-Strategie ''Vision Zero''. Sécher richteg ass, datt et nach ëmmer vill ze vill Aarbechtsaccidenter ginn.

Déidlech Aarbechtsaccidenter gouf et den 9. Januar zu Klierf, den 13. Februar zu Fenteng a rezent den 9. Mäerz an der Stad. Zejoert waren et der 20. D'Halschent dovu ware Verkéiersaccidenter, um Wee fir op d'Aarbecht oder nees zeréck. De President vun der Assurance Accident Claude Seywert erënnert drun, dass och Malaisen op der Aarbecht, zum Beispill en déidlechen Häerzinfarkt, an d'Statistik mat afléissen.Zejoert war déi national Charta "Vision Zero" lancéiert ginn. Sensibiliséierung, Preventioun a Formatioun fir e kloert Zil. Et wéilt een d'Zuel vun de Aarbechtsaccidenter op 0 reduzéieren, seet de Sozialminister Romain Schneider. Hie wéisst awer, dass dat immens schwéier wär. Ëmmerhin: D'Awunnerzuel klëmmt, de Chiffer vun den Aarbechtsaccidenter bleift awer stabel. 32.000 krut d'Associatioun der zejoert gemellt. Bal 88 den Dag. 25.000 Dossiere goufen unerkannt. Accidenter vu Schüler mat abegraff.D'Assurance Accident ass am Gaang, sech ze moderniséieren. Neie Logo, neie Guide a virop en neien Internetsite. Dee gëtt et den Ament zwar just op Franséisch, déi däitsch Versioun soll awer geschwënn online sinn. D'Ausfëlle vun de Formulairë soll méi séier a bequem ginn.En neie Bonus-Malus-System wäert vum 1. Januar 2019 u virun allem fir d'Patronat eng Partie Changementer mat sech bréngen. D'Entreprisë sinn an 21 Risikoklassen agedeelt ginn. An Zukunft gëtt ee Patron mat den aneren Entreprisen aus senger Kategorie verglach, erkläert de Claude Seywert. Wann e wéineg Accidenter hat, kann en e Bonus vu bis zu 10 Prozent kréien. Si bei enger Entreprise awer vill oder immens schwéier Accidenter geschitt, kann de Malus sech bis op 50 Prozent chiffréieren. Et wär e Warnsignal un d'Patronen, fir op hir Salariéen opzepassen, esou de Claude Seywert.Communiqué par: Ministère de la Sécurité sociale / Association d'assurance accident

La nouvelle identité visuelle et le site Internet remodelé de l'Association d'assurance accident (AAA) ont été dévoilés lors d'une conférence de presse en présence de Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale.

Comme le site www.aaa.lu a été intégralement remodelé, l'AAA a profité de l'occasion pour la réalisation d'une nouvelle identité visuelle. Le logo au style minimaliste a conservé les trois «A» définissant l'Association d'assurance accident. Les lettres sont liées pour créer un logo fort et simple en vue d'une communication efficace. La couleur bleue, couleur traditionnellement utilisée par l'AAA, a également été conservée voire renforcée par un ton plus foncé pour mettre le «.lu» en valeur, permettant d'orienter le public vers le site Internet.

La refonte du site Internet respecte les enjeux de la communication digitale en tenant compte de l'essor de la communication mobile et des usages liés aux réseaux sociaux. La conception du site est basée sur la méthode Renow, référentiel officiel du gouvernement luxembourgeois, qui utilise des critères centrés sur l'utilisateur, garantissant l'accessibilité et l'homogénéité des sites du gouvernement.

Le site www.aaa.lu a été modernisé et une navigation simplifiée offre une meilleure vue d'ensemble et un menu mieux structuré. Les actualités, les publications, les formulaires, l'agenda et les informations concernant la stratégie nationale de prévention «VISION ZERO» sont accessibles en un seul clic depuis la page d'accueil. Actuellement disponible en langue française, une traduction allemande du site est prévue pour 2019.

Le site présente les procédures à suivre en cas d'accident ou de maladie professionnelle avec un accès facile aux nouveaux formulaires de déclaration d'accident. Il fournit les informations en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que celles relatives aux indemnisations, cotisations et au système bonus-malus qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Ces informations peuvent également être retrouvées dans le nouveau «Guide de l'assuré».

À noter que l'AAA peut désormais être suivie sur les médias sociaux LinkedIn et Twitter, et sur Facebook et YouTube sous «VISION ZERO». Par ailleurs, l'abonnement à la newsletter permet de rester informé sur les dernières nouveautés de l'AAA.

À propos de l'AAA

L'Association d'assurance accident est un établissement public chargé de la prévention et de l'indemnisation des accidents du travail/de trajet et des maladies professionnelles. Créée par le législateur en 1901, l'AAA est placée sous la tutelle du Ministère de la Sécurité sociale et est gérée par un conseil d'administration.

Les services les plus importants de l'AAA, assurant les relations avec les employeurs et les assurés, sont le service «Prévention» et le service «Prestations».

• Le service Prévention

Les missions du service Prévention sont le conseil, la formation et la sensibilisation en vue d'aider les entreprises à mieux développer leur culture de prévention et de remplir leurs obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail.

L'AAA est également un des initiateurs de la stratégie nationale «VISION ZERO» qui fait appel à la promotion de la sécurité et de la santé au travail, dans le but de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles au Grand-Duché de Luxembourg.

• Le service Prestations

Le service Prestations assure la gestion des dossiers et s'occupe du traitement des affaires: instruction en vue de la décision sur la prise en charge en tant qu'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle et indemnisation après la prise en charge par l'assurance accident.