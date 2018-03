E Samschdeg den Owend kuerz no 22 Auer gouf d'Police alarméiert, well eng Fra an hir Kanner Hëllef gebraucht hunn, nodeem de Papp vun engem vun de Kanner vis-à-vis vu senger Ex-Liewenspartnerin handgräiflech ginn ass.Well d'Beamte bei der Fra Blessure konnte feststellen, gouf si an d'Spidol transportéiert. De Parquet gouf och vun de Beamten informéiert, ma do wollt een awer d'Resultat vun der medezinescher Ënnersichung ofwaarden. Wéi déi um Sonndeg du virlouch, huet de Parquet d'Verhaftung vum Mann ordonnéiert, deen dann e Méindeg de Moie virun den Untersuchungsriichter koum.Et bleift z'erwähnen, datt de Mann onschëlleg ass, bis seng Schold bewise gouf.