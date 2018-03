© Luc Rollmann

Nodeems si keen Asyl zu Lëtzebuerg accordéiert kruten, fuerdere si elo vum Ministère méi Gewëssheet a kloer Aussoen. De Samer Al-Ahimad wéilt sech gären a senger neier Heemecht verwierklechen, ouni d'Sécherheet, dass hien och hei am Land bleiwen dierf, geet dat awer net:Mir probéieren, eis ëmmer gutt ze integréieren, wéi et och vum Ministère recommandéiert gëtt, wéi zum Beispill an d'Schoul ze goen oder Stagen ze maachen. Wéi mir am September 2015 hei ukomm sinn, hu mir geduecht, dass et géing virugoen an dass mir eist Liewe kënne weiderféieren. Mä elo 3 Joer drop geet et net virun.

Vertrieder vum Ministère waren och op der Plaz, fir d'Gespréich mat de Refugiéen ze sichen. Fir de Samer Al-Ahimad waren d'Äntwerten awer net zefriddestellend.Mir versichen, de Ministère ëm Hëllef ze bieden, egal wéi eng Zort vun Hëllef, fir eist Liewe kënne weider ze féieren. Dat ass alles, wat mir wëllen. A mir waarden, bis mir Hëllef kréien.

De Samer Al-Ahimad a seng Frënn wëllen op der Place Clairefontaine iwwernuechten, bis eng vertrietbar Léisung fonnt ginn ass.