Bei de Projete vum Fonds Belval an den Infrastrukture fir d’CFL läit een am Budget, zum Deel esouguer drënner, sot den Infrastrukturminister François Bausch. Just fir den Autobunns-Échangeur bei Diddeleng-Biereng bréicht een elo e Gesetz, well d’Käschten dofir elo bei iwwer 40 Millioune misste chiffréiert ginn, well zum Beispill Schallschutz-Mauere bäikomm wieren. Den Infrastrukturminister François Bausch rappeléiert, wéi eng Investitioune bei CFL a Fonds Belval geplangt sinn, oder zum Deel och schonn ëmgesat goufen.

Bei der CFL goufe scho vill Projten, wéi d'Gare am Pafendall, ofgeschloss. Et sinn awer nach ganz vill Projeten am Lafen. Tëscht 2013 an 2023 huet ee bei den CFL en Investitiounsvolume bei der Eisebunn vun 3,9 Milliarden Euro. Am Contraire zu der Vergaangenheet kënnt een awer am Moment mat de Projete gutt weider. D'Lescht Joer konnt ee bei den CFL esouguer 117 Prozent vun deem Verschaffen, wat fir 2017 virgesi war. Um Belval ass et dann d'Entwécklung vun der Uni, wou d'Gebaier nach net ganz fäerdeg sinn.

Esou géif zum Beispill d’Maison des Arts et des Etudiants dëse Summer opgoen an et misste nach eng ganz Rei Laboe gebaut ginn, esou nach de François Bausch.