En date du 26 mars 2018, Son Altesse Royale le Grand-Duc s’est rendu à l’École royale militaire à Bruxelles dans le cadre d’une visite. S.A.R. le Grand-Duc a été accompagné du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Étienne Schneider, du directeur adjoint de la Défense, Jacques Flies, et du chef d’état-major de l’armée luxembourgeoise, le général Alain Duschène.



Après l’accueil par le commandant et recteur de l’École royale militaire, le général-major d’aviation Lutgardis Claes, S.A.R. le Grand-Duc a été salué par la délégation belge, notamment, par le chef de la Défense, le général Marc Compernol, et par le directeur général des ressources humaines de la Défense, le lieutenant-général Jan Hennes.



À l’issue d’un briefing sur l’École royale militaire (ERM) à la Galerie des généraux, S.A.R. le Grand-Duc et les membres des délégations se sont rendus au laboratoire du Département de systèmes d'armes et balistique, où ils ont notamment pu assister à une démonstration de tir «Mauser».



S.A.R. le Grand-Duc a ensuite visité une chambre d’élève officier et les installations sportives de l’ERM.



En fin de visite, S.A.R. le Grand-Duc a rencontré les dix élèves officiers luxembourgeois qui fréquentent actuellement l’ERM. Au cours d’un déjeuner, les élèves ont pu échanger avec S.A.R. le Grand-Duc sur leur formation et leurs expériences à l’ERM.



École royale militaire à Bruxelles



L'École royale militaire est un établissement militaire d'enseignement universitaire chargé de la formation de base académique, militaire et physique des futurs officiers, et de la formation continue des officiers durant leur carrière.