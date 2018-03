Am Januar hat de Parquet vun Dikrech e Communiqué erausginn, an deem stoung, dass e Schoulmeeschter vun Useldeng vum Untersuchungsriichter gehéiert gi wär.

Dono wär den Enseignant aus dem Cycel 4.2., dem fréiere 6. Schouljoer, wéinst dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material beschëllegt ginn!





war um Dikrecher Geriicht de Prozess géint den haut 37 Joer ale Mann, deem um Enn de Besëtz an d'Consultatioun vun op d'mannst 5.250 Fotoen a 479 Filmer mat kannerpornografeschem Charakter virgehäit gouf. Iwwer en Zäitraum vun 10 Joer wär et dozou komm.

Um Méindeg

Dat sot allzäit den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire. Et hätt een, am Kader vun enger Perquisitioun beim Mann doheem, Fichiere mat Fotoe vu Kanner ënner 12 Joer vun tëscht 2007 an 2016 fonnt. Do virdru wär ee vun Europol informéiert ginn iwwer eng lëtzebuergesch IP-Nummer, vun där aus eng Foto vun engem plakege Jong vun tëscht 6 an 10 Joer erofgeluede gi wär; doduerch wär een op de Schoulmeeschter komm. Dee wëll den Ënnerscheed zu senge Schüler gemaach hunn, wourun de Polizist awer net gleeft, an hätt alles zouginn. Den Enseignant hätt sech vill Aarbecht gemaach an d'Biller a Fotoen z.B. klasséiert; et géif awer keen Unzeechen dofir ginn, dass hie Kanner ugepak hätt.





Engem Psychiater hat de Mann erkläert, duerch Zoufall op kannerpornografesch Fotoe gestouss ze sinn, déi hie gekuckt hätt fir anzeschlofen. Wann de Mann, dee relativ wéineg Empathie hätt, eng laang Therapie maache géif, da géif keng Gefor méi vun him ausgoen; hie wär keen ausgemaachtene Pedophilen .





De Schoulmeeschter, deen direkt vum Ministère suspendéiert gi war, sot mat klenger Stëmm, dass hien déi Biller gesammelt an eng Differenz tëscht der Aarbecht an dem Rescht gemaach hätt. „Am léifste géif ech an deem Dénge bleiwen!“, sot hien, woumat d'Éducatioun gemengt war, an et géif him leed doen , wat geschitt wär.





Sengem Affekot no ass sech den Enseignant bewosst, dass dëst grave Faite sinn an eng Prisongsstrof net ze verhënnere wär; fir de Me Boileau sollt déi awer mam integrale Sursis oder mat engem Sursis mat Oploe sinn.





Dogéint huet d'Vertriederin vum Parquet vu ganz grave Biller geschwat an dovun, dass dem Mann seng Therapie keng Eegeninitiativ war, mä eng Konditioun vum Untersuchungsriichter; si géif och net u säi Bedauere gleewen. Dofir huet si 4 Joer Prisong, en Deel dovu mat Sursis probatoire, gefrot; eng Oplo wär déi, sech 10 Joer laang vu Mineuren ewechzehalen.