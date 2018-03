Ween obdachlos an drogenofhängeg ass, gëtt dacks an den Structures d’accueil ofgewisen.

Fir dass dës Leit net mussen op der Strooss schlofen, gëtt et zanter 2012 iwwert der Fixerstuff den Nuetsasyl vun Abrigado. D’Monica Camposeo huet eng Nuetsschicht an der Struktur verbruecht an materlieft, wéi d’ Aarbecht vum Nuetsteam ausgesäit.

Um 10 Auer owes empfänkt de Mohammed Bouchhard, Responsable vum Nuetsteam bei Abrigado, eng ronn 5 Männer, déi d’ Nuecht wëllen am Waarmen verbréngen. Hie kennt si all beim Numm a gesäit seng Aufgab och doranner, de Problemer an Suergen vun den Leit nozelauschteren.





Am Ganzen huet d’Struktur 42 Better, dovunner 12 fir d’Fraen. Bis Hallefnuecht dierfen drogenofhängeg Leit sech umellen. An dëser Nuecht kommen am Ganzen 22 Männer an eng Fra an de Nuetsasyl.

Owes verbréngen d’Clienten vun der Struktur hir Zäit am Fëmmraum. Dobannen dierfen, anescht wéi an der Fixerstuff ënnenan, keng haart Drogen consomméiert ginn. Just Zigaretten sinn erlaabt.



Dacks ass et en Däiwelskrees, deen Mënschen ëmmer weider an den Drogen-Konsum eranzitt. Den Jérôme ass 33 Joer al an eng eegen Adresse hat hien fir d’ Lescht viru 6 Joer.

Géint 1 Auer moies gëtt et roueg dobannen, obwuel net jiddereen schlofe kann. Wien awer ze spéit zeréckkënnt, dierf net méi erakommen.



Et gi kloer Regelen, un déi sech d’Clienten hale mussen. Ween dat net wëll, schléift virun der Fixerstuff. Eng 10 Leit verbréngen dobaussen hir Nuecht a waarden, dass den Drogekonsumraum nees opmécht. Fir si ass d’Struktur op der Diddenuewenerstrooss e festen Bestanddeel vun hirem Liewen ginn, eng Zort doheem.