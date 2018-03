D’Sozialwale sollen net wéi geplangt am November dëst Joer ofgehale ginn, mä eréischt am Februar oder Mäerz nächst Joer.

© RTL Archivbild

Déi parlamentaresch Aarbechtskommissioun huet sech mat där deementspriechender Gesetzesännerung beschäftegt.



Ausléiser fir des Decisioun sinn d’Chamberwalen. Et geet een dovunner aus, datt d’Walen fir d’Chambre des Salariés a fir d’Personaldelegéiert ze wielen, net genuch Opmierksamkeet kréien, wa se am Hierscht wieren, well de 14. Oktober Legislativwalen sinn. Des Wale géife riskéieren, den Intressi vun der Populatioun ze monopoliséieren, huet et e Méindeg geheescht.



D'Sozialwalen, déi all 5 Joer ofgehale ginn, sollen deemno am Februar oder Mäerz 2019 sinn. De geneeën Datum muss nach fixéiert ginn.