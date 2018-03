© RTL Archivbild

De kompletten Interview mam Jean Asselborn



De Jean Asselborn (Extrait 1)



Als Reaktioun op d'Attack mat Nervegëft op de russeschen Ex-Spioun Skripal a seng Duechter a Groussbritannien huet elo och Australien zwee russesch Diplomaten ausgewisen. Si missten d'Land bannent siwen Deeg verloossen, sou de Premierminister Turnbull. Schonn do virdrun haten iwwer 20 Länner am Kader vun enger koordinéierter Aktioun iwwer 110 russesch Diplomaten opgefuerdert déi respektiv Länner ze verloossen.London mécht Moskau fir d'Attack responsabel. Wéi et heescht, géifen et Indicen dofir ginn, dass dat militärescht Nervegëft an der Sowjetunioun produzéiert gouf. Russland weist all d'Virwërf zeréck an huet mat Géigemesuren gedreet.Mir hunn dem Ausseminister Jean Asselborn en Dënschdeg de Moien déi Fro gestallt. Hien ass den Ament op Visitt an Armenien an huet eis am Virfeld vum Journal am RTL-Interview d'Äntwert ginn:

De Jean Asselborn (Extrait 2)



De Lëtzebuerger Diplomatiechef huet am Interview och op d'Protestaktioun vu 25 irakesche Réfugiéen e Méindeg de Mëtteg op der Place Clairefontaine an der Stad reagéiert. Si hate sech do versammelt, fir op hiert Schicksal opmierksam ze maachen. Nodeems si hir Demande op Asyl net accordéiert kruten, fuerdere si elo vum Ministère méi Gewëssheet a kloer Aussoen. Et waren och Vertrieder vum zoustännege Ministère op der Plaz, fir mat de Leit ze schwätzen. D'Leit erwaarden sech Hëllef.De Jean Asselborn sot, dass zanter 2016, 489 Persounen aus dem Irak hei am Land de Statut kruten, an 20 Leit kruten d'Protection subsidiaire. Et ginn nach 147 Leit an der Prozedure, an do muss ee wëssen Iraker oder net Iraker. Do gëtt eng individuell an objektiv Analys gemaach, an da gëtt eng Decisioun geholl. Déi Decisioun kann och kontestéiert ginn. Lëtzebuerg huet Gesetzer an d'Geriicht huet d'lescht Wuert. An et geet net duer, dass ee vu Bagdad ass, fir de Statut ze kréien.

Weider huet de Jean Asselborn betount, dass déi Iraker, déi aktuell hei am Land sinn, den Ament net brauchen zeréck. Während där Zäit kënnen déi betraffe Leit e sougenannten AOT kréien, eng temporär Aarbechtsautorisatioun, fir hei am Land kënnen ze schaffen. Et wier eng extrem komplizéiert Situatioun, sou nach den Ausseminister. Et géif een awer probéieren d'Mënschlechkeet an d'Gesetz, dat awer misst respektéiert ginn, op engem Niveau ze behalen.