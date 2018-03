© RTL Archivbild

De Whistleblower Antoine Deltour muss sech en Dënschdeg nach eng weider Kéier viru Geriicht presentéieren.



Mëtt Januar hat d'Cassatiounsgeriicht den Appell zum Deel ugeholl, sou datt d'Affär zeréck geet virun d'Cour d'Appell. Am Januar hate sech de fréiere Mataarbechter vu PricewaterhouseCoopers a säi Affekot positiv geäussert. Deemools hat et geheescht, dass d'Uerteel vun der Cour de cassation eng kloer Indikatioun kéint dofir ginn, wéi d'Affär am Grand-Duché ausgoe kéint. Dat wier ee positive Message, dee sécherlech an Direktioun vun engem Fräisproch dierft goen.



Am Appellprozess war den Antoine Deltour am Mäerz 2017 zu 6 Méint Prisong op Sursis, souwéi enger Geldstrof an Héicht vun 1.500 Euro veruerteelt ginn.