Eng dovu gesäit vir, datt Infirmieren, déi Garde hunn, esou wéi benevole Secouristen rout Gyropharen duerfen asetzen fir méi visibel ze ginn. Eng weider Petitioun fuerdert, datt Medikamenter fir Leit mat enger sexueller Impotenz vun der Krankekeess rembourséiert ginn. Esou eng Impotenz kéint op eng Krankheet zeréckzeféiere sinn, heescht et an der Justifikatioun.



D’Petitioun 977 wëll dann, dass d’Noexamen op den Ofschlossklassen vun der Formation professionelles net am Februar vum Joer duerno ofgehale ginn, mä si sollten am September/ Oktober vum selwechte Joer sinn. Esou wieren d’Schüler op der enger Säit nach an der Matière dran a kéinten op där anerer Säit éischter hiren Diplom kréien, fir éischter an hirem Beruff unzefänken.



Déi 4. a lescht Petitioun fuerdert, datt d’Lëscht mat den Hondsrassen, déi als potentiell geféierlech agestuuft ginn, ofgeschaaft gëtt.