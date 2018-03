© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

"Et ass eng gewalteg urbanistesch Verännerung an eng grouss Plus-value fir Schëffleng“, seet de Buergermeeschter vu Schëffleng, de Paul Weimerskirch.

Geplangt ass ee Passage fir an den Zentrum vu Schëffleng eran ze fueren. E verbënnt d‘Rue de Drusenheim mat der Liberatiounsstrooss.





Donieft kënnt eng Velospist laanscht d‘Schinnen, an ee Passage fir Vëloen a Foussgänger méi wäit Richtung Esch bei der Avenue de la Résistance.Den éischten Abrëll gëtt d‘Carcasse vum Passage fir an de Centre ënnert d’Schinnen agesat.Am November 2016 hunn d'Aarbechten zu Schëffleng ugefaangen. Am Dezember 2018 soll déi nei Gare zu Schëffleng fäerdeg sinn. Am Juni d‘nächst Joer soll dann och d‘Schallschutzmauer gebaut sinn.

