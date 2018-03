Dat neit Südspidol wäert fir d’Regioun an hir Awunner eng gutt Saach sinn. Doranner waren d’Parteie sech an der zoustänneger Chamberkommissioun eens.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

2019 soll mat den Aarbechten ugefaange ginn, 2023 soll de Bau fäerdeg sinn. D’LSAP-Deputéiert Cecile Hemmen begréisst d’Funktionalitéit vum neie Spidol. D'Patiente géingen am Mëttelpunkt stoen, wou haaptsächlech op Eebettzëmmeren (81%) géif opgebaut ginn. Dat wier awer net ze verwiessele mat der 1. Klass. Et wier alles op engem Site, wou alles liicht accessibel ass.

D'Cecile Hemmen iwwert dat neit Südspidol



81% Eebettzëmmer soll et also am neie Spidol ginn, dat heescht wéi gesot awer net, dass dës Zëmmeren all 1. Klass sinn. E System, deen och d’DP guttheescht. D'Qualitéit vun de Soinen wäert klammen, sou de Gusty Graas. Et wier och gutt, dass elo e Regruppement kënnt, da kéint méi rational geschafft ginn. Dat wier ouni Zweiwel am Sënn vum Patient.

De Gusty Graas



D’CSV freet sech, op di geplangte 542 Milliounen Euro fir de Projet wäerten duergoen, déi zu 80% (433,5 Milliounen €) vum Ministère gedroe ginn. Déi aner 20% gi vun der CNS iwwerholl.







Den CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf hannerfreet awer och de System vun den Eebettzëmmer. Am Volleksmond géif d'Eebettzëmmer nämlech dacks mat enger 1. Klass associéiert ginn, wat jo awer hei net dat selwecht si soll. De Jean-Marie Halsdorf ass gespaant, wéi déi Diskussioun ausgeet.

De Jean-Marie Halsdorf iwwert Eebettzëmmeren



Diskutéiere wäert ee wuel och mat den Assurancëgesellschaften, wann ëmmer manner 1. Klass-Zëmmeren an de Spideeler gefrot ginn.