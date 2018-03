© AFP Archivbild

"Et si Biller drënner, déi besonnesch schockant sinn, vu Kanner, déi gequält goufen! Et ass genee wéinst Leit wéi Iech, dass déi Biller gemaach ginn! Dat si keng Micky Mausen! Et ass eng Rise Sauerei! Ech ka mech net erënneren a menger Karriär, ee mat souvill Fotoen hei stoe gehat ze hunn!"Dat sot e President vum Stater Geriicht en Dënschdeg de Moien zu engem 47 Joer ale Mann, dee wéinst dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material ugeklot war. Him gouf virgehäit, tëscht 2011 an 2016 op d'mannst 88.000 Fotoen a 650 Filmer mat kannerpornografeschem Charakter ënner anerem besiess an an Ëmlaf bruecht ze hunn."Et kann ee sech net virstellen, dass et e Mënsch gëtt, deen dat kuckt!", sot den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire en Dënschdeg de Moien. 2016 wär ee vun däitsche Kollegen informéiert ginn iwwer eng lëtzebuergesch IP-Adress, vun där aus e Film erofgeluede gi wär, an deem e Kand vu méi oder manner zwee Joer vergewaltegt gëtt. Bei der Perquisitioun beim Mann doheem, um Boulevard Royal, hätt deen zouginn, zanter 10 Joer op der Sich no Kannerpornografie ze sinn. En hätt gesot, sech fir Meedercher vun 12 Joer un z'interesséieren, et waren awer, Zitat, ganz vill Saache vu Folter a sengem Archiv. De Mann hätt versicht, et schéin duerzestellen, dobäi hätt den Alter vun de Kanner dacks eendeiteg ënner 10 Joer geleeën, vu 5 un, an et hätt eben och de sexuelle Mëssbrauch vun zum Beispill Puppelcher ginn.De Beschëllegten huet gemengt, et géif stëmmen, dass hien dat gemaach hätt, hien hätt awer an der Tëschenzäit agesinn, dass et falsch war. Haut géif hien dat anescht gesinn, et géif him leed doen, wat hie gemaach huet, an hie géif sech net erëmerkennen an deem, wat de Riichter verzielt hätt. Wéi d'Police bei him war, hätt hien der Wourecht an d'A gekuckt. Haut géif hien agesinn, dass et schlëmm war an hie wär frou, dass et eriwwer ass.Enger Psychiaterin, déi den Ugekloten 3 Mol gesinn huet, hat deen erzielt, Saache mat klengste Kanner zoufälleg erofgelueden ze hunn. De Mann mat enger Tendenz zur Pädophilie hätt gewosst, dass hien dat net maachen dierft, an et wär wichteg fir hien, weider an Therapie ze goen.Nodeems de Me Pietropaolo als Affekot vum Beschëllegten op deem seng Aveuen higewisen hat, huet d'Vertriederin vum Parquet betount, de Mann hätt eréischt duerch d'Police-Perquisitioun opgehalen. Wa kee sou Saache kucke géif, géifen esou Filmer net méi produzéiert ginn, huet si - nieft der grousser Quantitéit u Biller a Filmer an dem Mëssbrauch an der Folter vu klenge Kanner dorop - ervirgehuewen. Si huet um Enn 20 Méint Prisong, zum Deel mat Sursis probatoire, gefrot, woubäi eng Oplo dem Mann seng weider psychiatresch Behandlung wär, donieft sollt hien net méi a Kontakt komme mat Kanner.

D'Uerteel ass fir den 3. Mee.