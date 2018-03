De Paul Zeimet vu Soler



Si sinn zouversiichtlech, datt si mat hire Projeten dozou bäi wäerten droen, gouf um Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz betount.7 Wandparken huet d'Societéit hei am Land, mat 42 Wandmillen déi de Moment dréinen, dat haaptsächlech am Norden an am Osten. Zejoert huet Soler 170 Gigawatt eleng am Beräich Wand produzéiert, 2016 waren et der nëmmen 100. Et gesäit een dofir och nach vill Potential bis 2020, sou de Paul Zeimet vu Soler.Am Schnëtt géif ee ronn 211,5 Gigawatt-Stonnen am Joer produzéieren. Dat géif duergoe fir hei zu Lëtzebuerg 47'000 Stéit, spréch 188'000 Awunner mat grénger Energie ze versuergen.

4 nei Projete goufen an de leschte Wochen an net manner wéi 12 ëffentleche Versammlungen presentéiert. D'Leit géife sech haaptsächlech Suerge maachen iwwert den Impakt, deen e Wandpark op de Mënsch an d'Landschaft huet. Et hätt een de Leit gréisstendeels kënnen hir Angscht huelen, an deem ee ganz transparent duergeluecht hätt, wéi et zum Beispill mam Schall oder mam Schied, deen esou eng Wandmillen wërft, konkret ausgesäit.Déi 4 nei Projeten sinn de Wandpark Sudwand, Kanton Réiden, Miersch an Ärenzdall, wat en Total vu 24 neie Wandmillen wier, déi 2020 a Betrib kéinte sinn.