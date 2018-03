Den Eugène Berger



D'Lëtzebuerger Staatsfinanze ginn no zwou verschiddene Berechnungsmethoden duergestallt, eng Kéier déi Lëtzebuergesch an eng Kéier déi europäesch Method. An obwuel keng vun deenen zwou falsch ass, ginn et esou awer verschidde Betruechtungsweisen als Resultat, wat an der Vergaangenheet dacks zu Onkloerheete gefouert, dofir gëtt schonn zanter méi Laangem vu verschiddene Plaze gefuerdert, mat enger Method ze rechnen.Den DP-Deputéierten Eugène Berger erkläert d'Ënnerscheeder:"Déi zwou Zorten oder d'Zuele sinn allkéiers richteg, et ass einfach, d'Presentatioun ass verschidden, dat heescht beim Gesetz iwwert d'Comptabilitéit vun 1999 hu mer eng technesch Buchung, déi mer do presentéieren, a beim SEC 2010 [Système européen des comptes, Umierkung vun der Redaktioun], do hu mer eng ekonomesch Buchung, dat heescht do wëll ee weisen, wéi ass d'Gesondheet vum Budget par Rapport zur Wirtschaft, dat sinn also awer zwou verschidden Approchen."

De Pierre Gramegna



De Finanzminister Pierre Gramegna wëllt sech an Zukunft méi no un déi europäesch Weis orientéieren an huet déi och an der Vergaangenheet scho meeschtens gebraucht:"Ech hunn ëmmer déi europäesch benotzt, ech hu vum éischten Dag u gesot, dat sinn déi, déi zielen am internationale Verglach, dat sinn déi, déi zielen, fir ze kucken, ob Lëtzebuerg de Pacte de stabilité et de croissance anhält an den Objectif de moyen terme, wat jo d'Zil ass, wat d'Regierung sech ginn huet. A mir hunn dat Objektiv ëmmer wäit iwwertraff an dofir ass et wichteg, datt ee sech op déi Chiffere konzentréiert. Mir hunn och ëmmer e Volume publizéiert, wou mer den Iwwergang vun deenen engen Zifferen op déi aner gewisen hunn, dat ass alles scho beluecht, mä ech mengen, et wier gutt, wann den Ënnerscheed vill méi kleng wär."

Bis Juni-Juli wëllen déi zoustänneg Kommissioune sech eens sinn, ob een an Zukunft méi no un déi europäesch Rechemethod kann erukommen.