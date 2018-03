Zu Schëffleng an der Rue Pierre Dupong war géint 16.20 Auer eng Fra, mat hiren zwee Kanner, zu Fouss ënnerwee fir heem, ewéi si vun engem onbekannte Mann iwwerrascht gouf. Dësen huet hier mat Gewalt den Handy aus der Hand gerappt an ass fortgelaf. Den Onbekannten ass dunn an ee rouden Auto geklommen, wou schonns zwou aner Persounen drasouzen.



Ee weidere Fall gouf et géint 17.05 Auer zu Suessem an der Rue de Niederkorn. Hei war eng Fra mat hirem Hond spadséieren, ewéi si iwwerfall ginn ass. Hei ass op een Neits ee rout Gefier opgedaucht, wou 3 onbekannte Persounen drasouzen. Den Auto ass stoebliwwen, eng Persoun ass erausgeklommen, huet d'Fra geschloen an hier dunn den Handy ewechgeholl.



Géint 17.15 Auer gouf dunn zu Déifferdeng an der Rue de Hussigny eng weider Persoun iwwerfall. Och hei ass den Auto beim Passant stoebliwwen, eng Persoun ass erausgeklommen an huet mat Hëllef vu Gewalt den Handy vum Affer geklaut. Och an dësem Auto souzen dräi Leit dran. Si si Richtung franséisch Grenz fortgefuer.



Ewéi et schéngt, handelt et sech bei deenen dräi Tëschefäll ëm déi nämmlecht Täter. Direkt gouf no deenen dräi an no engem roude Citroën mat auslännesche Placke gesicht, dëst awer bis elo ouni Erfolleg. Deementspriechend gouf eng Enquête lancéiert.