"Mir maachen keng Panik, mir gleewen un d'Zukunft“ war den Tenor vum Dënschdeg den Owend.

De Finanzminister Pierre Gramegna huet dann e puer Bonbonen an Aussicht gestalt, fir d'Betriber an d'Privatleit. „Mir brauchen keng méi héich Stéieren, méi brauche keng méi héich Contributioun fir d'Pensiounen, well eis Staatsfinanzen si gesond. A mir wäerten och kënnen eppes op den Tauxen maachen fir Betriber a Personnes physiques. Also no ënnen,“ esou de Minister.





D'Parteipresidentin Corinne Cahen huet hirersäits op méi flexibel Aarbechtszäitmodeller higewisen. Am digitalen Zäitalter sollte Salariéë kënne méi dacks vun doheem aus schaffen, oder och méi fréi oder méi spéit am Dag ufänke mat schaffen. Domadder kéint een de Besoine vun de Famillje Rechnung droen, an et wiere manner Léit zum selwechte Moment op de Stroossen ënnerwee.

Wéi eng 60 Kandidaten fir d'DP bei de Landeswalen untrieden, ass iwwregens nach net bekannt. Dat well d'Partei Ugangs Mee op engem Kongress festhalen.