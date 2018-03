© Police

Géint 13.50 Auer war d'Gefier tëscht Colmer-Bierg a Kruuchten ënnerwee a koum op naasser Strooss an enger Lénkskéier un d'Schleideren.D'Camionnette ass an de Summerwee gerëtscht an huet sech e puer mol gedréint, éier si mat der Säit vum Chauffer widder e Bam gerannt an dunn e Rampli erofgerëtscht ass.An enger Wiss nieft de Schinnen ass d'Gefier - op de Pneuen - un d'Hale komm.Déi zwou Persounen an der Camionnette goufen net blesséiert.Repercussiounen op den Zuchtrafic hat den Accident net.D'Police vu Miersch war op der Plaz.