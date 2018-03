Ronn 60 Mini-Entreprisen ginn et zu Lëtzebuerg. Dat sinn Entreprisen, déi 1 Joer laang vu Jonken aus verschiddene Lycéeën hei am Land geréiert ginn.

Den Tom Schulze vun de "Musterschüler"



Eng vun hinnen ass d'Entreprise "Musterschüler", déi vun 10 Schüler aus dem Stater Jongelycée gefouert gëtt. Se verkafe Kottengskierf mat verschiddene Lëtzebuerger Spréch, dat fir d'Lëtzebuerger Sprooch nach besser ze promouvéieren. Ronn 100 Kierf goufe bis ewell verkaaft. Fir nach méi Kierf an Zukunft ze verkafen, wëllen déi Jonk mat Butteker zesummeschaffen, fir virun allem den Touristen de Produit méi no ze bréngen.Den Tom Schulze vun de "Musterschüler" denkt, et wier fir Touristen, deenen et hei gefall huet, eng flott Iddi, fir ee Souvenir mat heem ze huelen. Domat kéinte si dann doheem de Leit erklären, wat Lëtzebuergesch ass a wat déi Saachen heeschen. Deen Ament kéinten Touristen een Deel vun der Lëtzebuerger Kultur mathuelen.

Ënnerstëtzt ginn déi Jonk vu Proffen aus dem Stater Jongelycée an der Associatioun "Jonk Entrepreneuren". De Musterschüler no wier eng Entreprise ze féieren eng positiv Erfarung. Bedauert gëtt awer, datt net méi Schoule beim Projet matmaachen, esou d'Sarah de Demo vun de "Musterschüler".





D'Sarah de Demo vun de Musterschüler



Fir déi 60 Mini-Entreprisen nach besser ze promouvéieren, gouf viru kuerzem een Aktiounsdag an engem groussen Akafszentrum zu Bartreng vun der Associatioun "Jonk Entrepreneuren" organiséiert.