OGBL-Nationalvirstand: Reportage Carine Lemmer



Den OGBL fillt sech vun der EU-Kommissioun confirméiert: D'Bannennofro soll gestäerkt ginn, datt heescht, de Konsument muss méi Suen hunn – consomméieren, ergo mussengoen – ee vun den Haaptpunkten déi lescht Méint vum Onofhängege Gewerkschaftsbond.An allen europäesche Länner missten d'Léin u Produktivitéit an Inflatioun ugepasst ginn, all d'EU-Länner missten e gesetzlechehunn an déi Léin der reeller Entwécklung entspriechen. Den OGBL huet en Dënschdeg de Mëtteg – no der Sëtzung vum Nationalvirstand – d'Fuerderung widderholl, datt de Mindestloun ëm 10% misst an d'Luucht goen. Datt d'Regierung dat net wéilt maachen, wär e rise Feeler.

Zanter op d'mannst 3 Joer wär d'Regierung mat sou enger Hausse konfrontéiert, net eréischt elo kuerz virun de Wahlen, a géif verpassen ze reagéieren. Dat obwuel den Impakt vun devu 14 op 10% erof gaange wär. Déi sozial Transferten hätten och näischt dermat ze dinn, datt de Mindestloun misst gehéicht ginn.Den OGBL versteet an acceptéiert och net, datt d'Gesetz vun der Upassung vun denach net gestëmmt ass. Dat Gesetz géif schleefen, géif bei de Ministere Meisch a Cahen leien. De President André Roeltgen reprochéiert der Regierung "Wuertbroch", well am November 2014 am Kader vum Zukunftspak en Accord ënnerschriwwe gi wär, fir déi Prestatiounen, wou och d'Kannergeld drënner fält, periodesch unzepassen ... Viru Wochen hätt een dann och, zesumme mat der CGFP, schonn eng Entrevue d'urgence mam Staatsminister gefrot, bis elo ouni Äntwert. Vun dohier de Reproche vum "Wuertbroch".Och an engem aneren Dossier misst d'Regierung aktiv ginn, seet den OGBL, bei den. Déi missten – wéi vum Wirtschafts- a Sozialrot festgehalen – ënner Kontroll bleiwen, eng Stonn misst eng Stonn bleiwen an d'Stonne missten ofgeséchert sinn: Och do géif d'Zäit fortlafen, et géif nämlech net goen, datt een op där enger Säit esou eppes Positives aféiert an et op där anerer Säit net mécht, wa gläichzäiteg diskutéiert gëtt iwwer Digitaliséierung, iwwer nei Aarbechtszäitmodeller, iwwer Flexibiliséierung vun Aarbechtszäit. Dat hei wier nämlech eppes, wou een an engem gudden gereegelte Kader zu enger besserer Harmoniséierung vu Privatliewen an Aarbecht kommen.Beim Gesetzprojet iwwer d'hätt d'Regierung zwar en Accord fonnt mat der ACEL, mä den Text wär an eenzelne Punkten net gutt a misst nogebessert ginn.Demisst dann och nach dës Regierung ëmsetzen. Datt Parteien et wéilten an hir Wahlprogrammer schreiwen, wär lächerlech, sou den OGBL.