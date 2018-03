Make Koler Kooler (27.03.2018) E Projet zu Koler, fir d'Duerf méi flott ze gestalten.

“Greetings from Koler, the village of paint”, dëst ass ënnert anerem eent vun de Konschtwierker vum Alain Welter, déi een zu Koler ze gesi kritt, ma dat ganzt Duerf ass zanter engem Joer e bësse méi faarweg. E Konzept, wat den Alain an d’Liewen geruff huet. Nom Motto “Make Koler Kooler”.



Esou fënnt een a ville Graffitien entweder abstrakt Motiver, Schrëften, déi d'Automobilisten an der grousser Kéier zu Koler op d’Vitesse opmierksam maachen, oder Portraiten, déi awer méi eng spezifesch Bedeitung hunn.