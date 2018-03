Weider Detailer ginn et um Mëttwoch am Kontext vun de sougenannte "LuxFiles"-Revelatioune vun de belschen Zeitungen "Le Soir" an "De Tijd".

Déi Kéier geet et ëm Investissementer vun der belscher Gewerkschaft ACV-CSC Metea (Centrale du syndicat chrétien pour les secteurs du métal et du textile) a Projeten vu Mikrokreditter. Dës géifen dacks via de Grand-Duché lafen, an deels och iwwer Mauritius, ass ze liesen.



Et geet dobäi ëm de Reproche, dass d’Gewerkschaft, déi ëmmerhin iwwer zwou Millioune Memberen huet, deemno Steieren laanscht de belsche Fisk géif schleisen.



5 Deeg laang wëll de Soir an De Tijd jo Dokumenter publizéieren, déi weisen a wéi engem Mooss belsch Staatsbierger a Societéiten wéi Associatiounen, Suen zu Lëtzebuerg placéiert hunn, fir Steieren ze spueren.