E Mëttwoch de Moien hunn Déi Gréng hir proposéiert Lëscht fir d'Chamberwahlen am Norde bekannt ginn.

Nom Zentrum an dem Süden, hunn Déi Gréng elo hir Kandidate-Lëscht fir de Bezierk Norde publizéiert, en vue vun de Chamberswahlen am Hierscht.

Genee wéi an den anere Bezierker och, gëtt et och hei eng Duebel-Spëtzt, déi hei aus dem Staats-Sekretär Camille Gira an der Co-Partei-Presidentin Françoise Folmer besteet.

Déi wieder 7 Persounen op der Lëscht sinn den aktuelle Nord-Deputéierten Gerard Anzia, d’Betsy Aschmann, d’Giny Deltgen, d’Tanja Duprez, d’Stéphanie Empain, de Fränk Thillen an den Dan Wilmes.

D’Lëscht dierft definitiv den 30. Juni um Nationalkongress ugeholl ginn.