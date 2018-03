© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Ries

Alles Sujeten, déi um 4. Sozialdialog op den Dësch komm, fir dee sech Regierung a Sozialpartner zesumme mat Conseil Economique et Social am Sennengerschlass getraff haten.

De Sozialdialog war am Kader vum europäesche Semester, dat soll de Memberlänner dobäi hëllefen, hir Wirtschafts- Beschäftegungs a Fiskalpolitik openeen ofzestëmmen a sécherzestellen, dass déi den Ziler op EU-Niveau entspriechen.



D'EU-Kommissioun ass ënner anerem besuergt iwwer eis héich Logementspräisser. De Premier Xavier Bettel sot, datt keen an der Regierung gäre wéilt d'Land zoubetonéieren. Op der anerer Säit bräicht een och Wunnengen.

De Finanzminister Pierre Gramegna ass d'accord, datt wann een Steiererliichterungen an d'Ae faasst, an Zukunft bei de Monoparenteaux ganz cibléiert méi muss maachen.





Och déi laangfristeg Nohaltegkeet vun eisem Rentesystem ass fir d'EU-Kommissioun net garantéiert. Fir d'LSAP komme Pensiounskierzunge jo net a Fro de Wirtschaftsminister Etienne Schneider weist aner Optiounen op. Et géif net just de Wee iwwer Verschlechterunge fir déi Verséchert. Et kann een och iwwer Cotisatiounen nodenken. Dat wier awer fir déi nächst Regierung.

Fir d'UEL an d'Chambre Commerce ass kloer: 2024 sinn d'Recettë vum Rentesystem sou grouss wéi d'Depensen. Da musse mer ufänken, an d'Keess ze goen. An d'Keess ass an de Joren 2043 eidel, sou d'Zuelen vun der EU-Kommissioun.

D'Patronat huet ënnerstrach, dass Wuesstem eng Viraussetzung fir eise Wuelstand ass, an awer misst eise Wuesstemsmodell reforméiert ginn. D'Betriber misste vill méi un hirer Produktivitéit dréien och d'Käschten, d'Personalkäschte géifen d'Rentabilitéit drécken, sot de Michel Wurth, President vun der UEL. Dat wier een Thermometer fir eis Kompetitivitéit am Verglach mat eise Konkurrenten. Déi géifen déi nächst Joer ze staark an d'Luucht goen.



Den André Roeltgen vum OGBL hat Fuerderungen an déi entgéintgesate Richtung. An alle Länner vun Europa missten d'Léin sech no der Produktivitéit an der Präisevolutioun entwéckelen.

Um Enn huet de Staatsminister Bettel festgestallt, dass hien dotëscht keng einfach Aufgab an der Vermëttlung huet. D'Positioune wier schwéier, op een Nenner ze bréngen. Hien hätt keng Loscht hei Punkten ze verdeelen, wie wou Recht huet.

Méi wéi eng Kéier ass sech op d'Ried zur Lag vun der Natioun, déi an e puer Wochen ass, beruff ginn, grad an engem Waljoer dierf ee gespaant ginn, ob do grouss Annoncë gemaach ginn, a wa jo wat fir eng.