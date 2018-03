© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer

D'Fedil, d'Stëmm vun der Industrie hei am Land, huet virgerechent, datt den Ament 25.500 Residenten op den Unien ënnerwee sinn. Dovunner studéieren der 6.600 Ekonomie, awer nëmmen 330 Mathematik. 2.000 Mathematiker ginn der awer gebraucht, seet den Nicolas Buck, President vun der FEDIL. Mat enger Digitaliséierung an engem Energie-Wandel bräicht een ënnert anerem méi Mathematiker, Chemiker oder Physiker. Am Informatiks-Beräich géif een aktuell kee méi um Marché fannen, do misst ee laang a wäit siche goen.

Wat de Wuesstem ugeet, versteet d'Fedil Bedenken a Punkto Waasser oder Energie, mä dat soll ee konstruktiv an allgemeng ugoen, net op eng spezifesch Fabrick weisen, déi sech hei wéilt néier loossen. D'Fiskalitéit misst och weider interessant bleiwen, fir datt investéiert gëtt a weider Leit wéilten op Lëtzebuerg schaffe kommen.

D'Fedil ënnerstëtzt och den Télétravail, zum Beispill een Dag an der Woch. Dat misst awer och fir all d'Salariéen méiglech sinn, also och fir d'Frontalieren.