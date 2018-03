© RTL Télé Lëtzebuerg / Tom Zeimet

Fir de Mois du Don vum Roude Kräiz ginn am Abrëll nees iwwert 2.100 Benevoler Donen ophiewen. Am 2017 sinn esou bal eng Millioun Euro gesammelt ginn. Dës Zuel ass an de leschte Jore konstant an d’Luucht gaangen, sou de Frank Schmit, Responsabel vum Fundraising.



Vun 2007 bis 2017 ass de Fundraising ëm 17 Prozent an d'Luucht gaangen. Wat awer fir d'Croix Rouge nach méi wichteg ass, ass datt si kucken, datt déi Suen och do ukommen, wou se wierklech gebraucht ginn, sou de Frank Schmit. Vun 100 Euro, déi d'Rout Kräiz kritt, kommen der 96 do un, wou se gebraucht ginn.

Extrait Frank Schmit



Fir wéi eng Projeten déi gesammelt Suen agesat ginn, kann am Viraus nach net gesot ginn, sou de Marc Crochet, Member vum Direktiounscomité. Et kuckt een no den Urgencen, esou ginn dann och emol Suen an d'Ausland. Ma et ass awer esou, datt d'Aktivitéite vum Lëtzebuerger Roude Kräiz eben haaptsächlech, ronn 97 Prozent, zu Lëtzebuerg gemaach ginn.

Extrait Marc Crochet



Nei ass dëst Joer de virtuelle Spenden-Opruff op der Facebooksäit vum Roude Kräiz. Nieft dem traditionelle Porte-à-Porte sollen d’Leit esou och online erreecht ginn.